Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (01.10.2020/ac/a/n)



Im Zuge der Korrektur des Gesamtmarktes sei die Microsoft-Aktie unter die Trendlinie bei 211 USD gefallen. Von dort an habe der Kurs in Form eines absteigenden Kanals konsolidiert. Dieser habe aber am vergangenen Freitag bei rund 206 USD erfolgreich durchbrochen werden können. Während der Aufwärtsbewegung sei der Kurs allerdings an der 50-Tage-Linie bei 210,47 USD abgeprallt und notiere nun wenige Cent darunter. Werde diese Hürde in folgenden Tagen nachhaltig überwunden, sei eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Das Durchkreuzen der Durchschnittslinie des MACD-Indikators am Dienstag sei zudem als starkes Kaufsignal zu werten und erhöhe damit die Ausbruchswahrscheinlichkeit. Das kurzfristige Kursziel läge dann knapp unter dem Allzeithoch bei 230 USD.Für den "Aktionär" bleibe Microsoft sowohl charttechnisch als auch fundamental ein Kauf. Gelinge es die 50-Tage-Linie zu überwinden, biete sich ein Neueinstieg an. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)