Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Da würden auch gute Arbeitsmarktzahlen nicht helfen: Dow S&P 500 und NASDAQ würden nach Handelsbeginn in den USA allesamt mehr als ein Prozent ins Minus sacken. Der kontrollierte Abverkauf deute darauf hin, dass sich Anleger vor dem Wochenende angesichts des Ukraine-Kriegs defensiv positionieren würden. Eine ähnliche Entwicklung gebe es in operativer Hinsicht bei Microsoft und Co.Die US-Aktienmärkte hätten zum Ende einer turbulenten Börsenwoche weitere Kursabschläge zu verdauen. Im Anlegerfokus stünden vor allem Sorgen um eine Rezession der Weltwirtschaft wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine. Hintergrund sei der hohe Ölpreis, resultierend aus Befürchtungen um russische Rohöl-Lieferausfälle.Der Dow Jones Industrial habe am Freitag im frühen Handel 1,12 Prozent auf 33.417 Punkte verloren. Damit deute sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,9 Prozent an. Der S&P 500 sei am Freitag um 1,18 Prozent auf 4.313 Punkte gefallen. Für den NASDAQ 100 sei es um 1,08 Prozent auf 13.884 Zähler nach unten gegangen.Der US-Arbeitsmarktbericht sei bei der Nachrichtenlage in den Hintergrund geraten. So sei im Februar die Beschäftigung stärker als erwartet gestiegen und die Arbeitslosenquote sei erneut gesunken. Die Stundenlöhne hätten hingegen im Monatsvergleich stagniert, während mit einem Anstieg gerechnet worden sei."Die Situation am US-Arbeitsmarkt hat sich im Februar weiter verbessert", habe die Landesbank Hessen-Thüringen kommentiert. Das Abflauen der Omikron-Welle dürfte für Unterstützung gesorgt haben. "Dies macht zusammen mit der hohen Inflation eine geldpolitische Anpassung notwendig." An den Märkten werde erwartet, dass die FED trotz der hohen Unsicherheit infolge des Ukraine-Kriegs im März mit Zinsanhebungen beginne. Notenbankchef Jerome Powell habe zuletzt erneut entsprechende Signale gegeben. Intel zwei der wichtigsten Zulieferer für seine Computer-Technik. Weges des Angriffskriegs in der Ukraine würden der Software-Riese und der Chipkonzern ihr Geschäft in Russland stoppen. Von Microsoft kämen neben dem Windows-System unter anderem auch die Office-Büroprogramme. Intel sei der größte Anbieter von Prozessoren für Windows-PCs und Server.Intel habe heute mitgeteilt, man setze alle Lieferungen an Kunden in Russland aus. Auch Belarus, das die russische Invasion in die Ukraine unterstütze, werde nicht mehr versorgt. Microsoft stoppe das Neugeschäft mit allen Produkten und Diensten. Der Konzern helfe bereits der Ukraine bei der Abwehr von Cyberangriffen mutmaßlich russischer Hacker.Auch Google (Alphabet) ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) setze sein Anzeigengeschäft in Russland bis auf weiteres aus. Betroffen sei Werbung sowohl im Umfeld der Internet-Suche als auch bei der Videoplattform YouTube, habe der Konzern unter anderem dem US-Sender CNBC mitgeteilt. Zuvor habe Google nur bestimmte Anzeigen rund um den Krieg blockiert.Als weiteres Tech-Unternehmen habe der Apartment-Vermittler Airbnb seine Aktivitäten in Russland und Belarus gestoppt, wie Firmenchef Brian Chesky bei Twitter geschrieben habe. Unter anderem habe bereits Apple Lieferungen seiner Geräte nach Russland sowie Dienste in dem Land eingestellt.Auch Anleger sollten momentan nicht Held spielen: In der derzeitigen Situation würden sich keine wagemutigen Trades empfehlen. Langfristig orientierte (Nach-)Käufe sollten nur behutsam erfolgen. Die Folgen des Ukraine-Kriegs würden die Märkte in einer wirtschaftlich ohnehin nicht ganz einfachen Situation treffen. Diese Situation dürfte sich nicht allzu schnell in Wohlgefallen auflösen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)