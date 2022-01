Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese Microsoft habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und die Analystenerwartungen übertroffen. Nach anfänglichen Verlusten habe der Titel nachbörslich 1,22 Prozent zugelegt. Das habe insbesondere an der starken Prognose gelegen, die der US-Konzern gestern vorgelegt habe. Die starken Zahlen von Microsoft seien auch ein gutes Zeichen für den Gesamtmarkt.Im zweiten Quartal habe Microsoft in nahezu jeder seiner Sparten zugelegt. Wichtig: Das Segment "Intelligent Cloud", in welches Azure eingebettet sei, habe im Vorjahresvergleich um satte 26 Prozent auf 18,33 Milliarden Dollar zugelegt. Azure selbst habe mit einem Umsatzplus von 46 Prozent glänzen können und wachse damit nach wie vor deutlich schneller als der Erzrivale AWS. Allerdings sei das Azure-Wachstum diesmal etwas schwächer ausgefallen, als in den vergangenen vier Quartalen (+50% oder mehr).Starkes Wachstum habe auch die wichtige Sparte "More Personal Computing" verbuchen können. Diese sei um 16 Prozent auf 17,47 Milliarden Dollar gewachsen und habe damit die Erwartungen um fast eine Milliarden Dollar übertroffen. Auffällig sei, dass Microsoft immer mehr mit seinen Security-Produkten umsetze. 2021 seien die Umsätze in diesem Bereich um 45 Prozent auf 15 Milliarden Dollar gewachsen.Wichtig: Microsoft scheine seine Lieferengpässe zunehmend in den Griff zu bekommen. Das Unternehmen habe seine OEM-Erlöse (Windows-Lizenzen) um 25 Prozent steigern können. Und das, obwohl die weltweiten PC-Auslieferungen laut Gartner im Berichtszeitraum um fünf Prozent gefallen seien. Die Redmonder seien also hier viel besser aufgestellt als ihre Konkurrenz.Microsoft erwarte für das dritte Geschäftsquartal des laufenden Fiskaljahres 2022 Umsätze von 48,5 bis 49,3 Milliarden Dollar, was über dem Analystenkonsens von 48,23 Milliarden Dollar liege. Zudem habe die Finanzchefin Amy Hood für das Gesamtjahr "leicht steigende operative Margen" in Aussicht gestellt.Schlaue Anleger nutzen daher die Korrektur für den Einstieg, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Investierte sollten dem Titel treu bleiben. (Analyse vom 26.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: