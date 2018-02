NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

91,95 USD +0,19% (05.02.2018, 16:07)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.02.2018/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Der US-Softwarekonzern habe auch im zweiten Quartal 2017/18 von einem anhaltend wachstumsstarken Cloud-Geschäft, einer weiterhin positiven Entwicklung bei Office und von der Konsolidierung von LinkedIn profitieren können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig hätten die Erwartungen deutlich übertroffen werden können. Eine einmalige Belastung i.H.v. 13,8 Mrd. USD im Zuge der US-Steuerreform habe jedoch zu einem Nettoverlust von 6,3 Mrd. USD geführt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsquartal sei schwächer als erwartet ausgefallen. Friebel habe seine EPS-Prognosen angepasst. Die Markterwartungen seien sehr ambitioniert. Trotz einer erfreulichen Geschäftsentwicklung sei das Bewertungsniveau der Microsoft-Aktie nach wie vor zu hoch.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Microsoft-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 68 USD bekräftigt. (Analyse vom 05.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:73,91 Euro -0,26% (05.02.2018, 16:05)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,63 Euro +1,12% (05.02.2018, 16:15)