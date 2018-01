ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.





(23.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analystin Heather Bellini von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse spricht Heather Bellini, Analystin von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Goldman Sachs rechnen bei Microsoft Corp. mit einem starken Quartalsbericht. Microsoft gehöre im Bereich Enterprise Software im Kontext des Übergangs zur Cloud nach wie vor zu den am besten aufgestellten Unternehmen.Analystin Heather Bellini erhofft sich anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen Angaben zur zukünftigen Steuerlast. Die mit einer Kapitalrepatriierung verbundene einmalige Steuerzahlung könnte im zweiten Fiskalquartal verbucht werden.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 92,00 auf 100,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,90 Euro +0,81% (23.01.2017, 17:29)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,90 Euro +0,20% (23.01.2018, 17:47)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:USD 91,86 +0,28% (23.01.2018, 17:49)