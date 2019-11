Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während andere Unternehmen massive Einbußen aufgrund des andauernden Handelsstreits zwischen den USA und China hätten hinnehmen müssen, habe sich Microsoft davon völlig unbeeindruckt gezeigt. Laut Alain Crozier, CEO für die Region China, biete das Land nach wie vor enorme Chancen für den Software-Giganten."Für uns gab es dieses Jahr sogar noch mehr Möglichkeiten in China als in den Jahren zuvor", so Crozier gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. "Wir wollen sichergehen, dass unser Geschäftsmodell unseren Kunden wirklich hilft. [ ] Zunächst einmal versuchen wir chinesischen Unternehmen zu helfen, ihre Geschäfte im Ausland zu erledigen. Das ist immer noch immer unser größter Geschäftsbereich in China", so Crozier am Montag.Für viele ausländische Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt Fuß würden fassen wollen, sei Microsoft immer noch die erste Anlaufstelle, was den technischen Support betreffe.Microsofts China-Aktivitäten hätten bereits 1992 begonnen, mit einer Niederlassung in Shanghai. Trotz des Handelskonfliktes habe man dort im Januar diesen Jahres ein neues Forschungszentrum eröffnet, was zeige, dass das Vertrauen in die Region nach wie vor bestehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Börsenplätze Microsoft-Aktie: