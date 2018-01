NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Brad Reback von Stifel Nicolaus:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Brad Reback, Aktienanalyst bei Stifel Nicolaus, die Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin zum Kauf.Starke Vergleichszahlen aus dem Vorjahreszeitraum in den Bereichen Productivity & Business Process, Intelligent Cloud und More Personal Computing könnten nach Ansicht der Analysten von Stifel Nicolaus das Aufwärtspotenzial bei den anstehenden Quartalszahlen von Microsoft Corp. begrenzen. Damit verbunden sei auch eine mögliche Belastung für die Guidance zum dritten Fiskalquartal. Die Konsensprognose zum Umsatz in FQ3 dürfte sich um mehrere hundert Mio. USD zu hoch erweisen.Nichtsdestotrotz glaubt Analyst Brad Reback, dass die Umsätze in der Commercial Cloud-Sparte und das Bruttomargenwachstum zusammen mit einer disziplinierten Ausgabenpolitik in den kommenden Quartalen zu einer stärkeren operativen Gewinnentwicklung führen wird.Um günstigeren steuerlichen Effekten im Zusammenhang mit einer Kapitalrepatriierung Rechnung zu tragen, sei das Kursziel für die Microsoft-Aktie von 90,00 auf 92,00 USD angehoben worden.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Titel unverändert mit "buy" ein.XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,90 Euro +0,13% (24.01.2018, 14:10)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,70 Euro -0,07% (24.01.2018, 14:24)