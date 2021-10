Kursziel

Microsoft-Aktie

(USD) Rating

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 384,00 Buy Citigroup Tyler Radke 21.10.2021 375,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 20.10.2021 375,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 20.10.2021 331,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 06.10.2021 345,00 Overweight Barclays Raimo Lenschow 17.09.2021 366,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 17.09.2021 310,00 Halten Independent Research Markus Jost 16.09.2021 360,00 Outperform RBC Capital Markets Rishi Jaluria 23.08.2021 350,00 Buy UBS Karl Keirstead 20.08.2021 350,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 09.08.2021 325,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 28.07.2021 320,00 Outperform Credit Suisse - 28.07.2021 340,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Kash Rangan 28.07.2021 310,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 28.07.2021 325,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 28.07.2021 325,00 Buy Stifel Brad Reback 28.07.2021

Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

266,05 EUR -0,47% (22.10.2021, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

265,50 EUR +0,09% (22.10.2021, 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

309,125 USD -0,53% (22.10.2021, 15:48)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.10.2021/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 384,00 oder 310,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation wird am 26. Oktober die Zahlen zum 1. Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Tyler Radke, Analyst der Citigroup, der am 21. Oktober den Titel unverändert mit "buy" eingestuft und das Kursziel von 384 USD in Aussicht gestellt hat.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt dagegen u.a. von Independent Research: Der dort zuständige Analyst, Markus Jost, hat in einer Aktienanalyse vom 16. September sein "halten"-Votum und sein Kursziel von 310 USD bestätigt. Microsoft habe die Quartalsdividende stärker als von dem Analysten erwartet auf 0,62 (bisher: 0,56; Analysten-Prognose: 0,60) USD je Aktie angehoben. Zudem habe der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 60 Mrd. USD bekannt gegeben. Das Programm habe kein Ablaufdatum und könne jederzeit beendet werden.Auch komme die Ankündigung für den Analysten nicht überraschend, da Microsoft seit sehr vielen Jahren regelmäßig Aktien zurückkaufe. Die beiden letzten Programme im Volumen von jeweils 40 Mrd. USD seien in 2016 und 2019 auch jeweils im September angekündigt worden. Der Analyst habe seine Dividendenprognosen angehoben (DPS 2021/22e: 2,48 (alt: 2,40) USD; DPS 2022/23e: 2,80 (alt: 2,48) USD). Die anderen Prognosen von Markus Jost von Independent Research würden unverändert bleiben (u.a. EPS 2021/22e: 8,81 USD; EPS 2022/23e: 10,08 USD).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Börsenplätze Microsoft-Aktie: