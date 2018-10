Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (10.10.2018/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Harsh Kumar von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse vertritt Harsh Kumar, Analyst bei Piper Jaffray, gegenüber den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) eine neutrale Haltung.Die Analysten von Piper Jaffray weisen darauf hin, dass die mittelfristigen Aussichten der Speicherbranche etwas unsicher seien. Hier wäre mehr Klarheit wünschenswert bevor eine konstruktivere Sichtweise angemessen wäre. In den letzten Jahren sei die Branche mit Sonne verwöhnt worden. Angesichts der zyklischen Natur des Speichergeschäfts sollten Investoren zunächst an der Seitenline warten.Bei Micron Technology Inc. sollten Anleger auf mehr Visibilität hinsichtlich der Lagerbestandsproblematik und Auswirkungen des Zollstreits warten bevor ein Einstieg in den Titel ratsam sei, so der Analyst Harsh Kumar.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray beginnen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Coverage mit einem "neutral"-Rating und setzen ein Kursziel von 48,00 USD fest.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:36,24 EUR -2,63% (10.10.2018, 14:42)