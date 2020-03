Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Mitten in der US-amerikanischen Coronavirus-Krise habe Speicherchip-Hersteller am Mittwochabend die Quartalszahlen zum ersten Fiskalhalbjahr präsentiert. Sowohl der Umsatz auch der Gewinn je Aktie hätten über den Erwartungen gelegen. Micron profitiere kurzfristig von der stärkeren Nachfrage der Data Center nach Speichermedien aufgrund der weltweiten Homeoffice-Offensive sowie der steigenden Nachfrage im Online-Handel, nach Videostreaming und Videospielen.Die Micron Technology-Aktie habe Ende letzten Jahres trotz negativer Marktsignale eine Erholungsphase erreicht. Diese sei durch die weltweite Coronavirus-Pandemie beendet worden. Dennoch sei es dem US-Konzern gelungen, den positiven Cash-Flow aufrechtzuerhalten. Der Kurs halte sich trotz der Widrigkeiten über der Unterstützung bei 42 USD - das spreche für die Robustheit des Geschäftsmodells. Bereits investierte Anleger könnten Gewinne laufen lassen. Ansonsten gelte es, eine Beruhigung des Marktes abzuwarten, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:40,48 EUR +0,72% (26.03.2020, 16:21)