XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

83,33 EUR -0,90% (07.01.2022, 16:46)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

94,55 USD -1,14% (07.01.2022, 16:47)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (07.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Zur Wochenmitte sei die Micron Technology-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 98,45 USD geklettert. Zwar habe das Chip-Papier mit der Veröffentlichung der FED-Protokolle ebenfalls leicht korrigiert. In den vergangenen sechs Monaten stehe allerdings noch immer ein Plus von über 22% zu Buche. Verglichen mit den 6%, die der NASDAQ 100 im gleichen Zeitraum zugelegt habe, sei Micron Technology damit ein klarer Outperformer - und da gehe noch mehr.So habe am Freitag der Analyst Vivek Arya von der Bank of America (BofA) sein Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 100 USD bestätigt. Sein Kursziel bleibe dabei aber hinter dem Analystenkonsens zurück. Die 36 Experten, welche die Micron Technology-Aktie covern würden, würden im Schnitt mit Zielkursen von 105,40 USD rechnen. 30 davon würden zum Kauf des Titels raten, fünf würden zum Halten raten und nur einer empfehle den Verkauf. Gehe es nach dem Konsens habe die Micron Technology-Aktie damit noch ein Kurspotenzial von rund 9%."Der Aktionär" traue der Micron Technology-Aktie aufgrund des wiederanziehenden Preistrends bei DRAM-Chips noch mehr zu und sehe Kurse von 98 Euro, was einem Potenzial rund 16% entspreche, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2022)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:83,52 EUR -1,42% (07.01.2022, 17:01)