Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (27.09.2018/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Aaron Rakers von Wells Fargo Advisors:Aaron Rakers, Analyst vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors, erwartet bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.DRAMeXchange habe eine Prognose veröffentlicht, wonach die DRAM-Kontraktpreise sowohl im Server- als auch im PC-Markt in den letzten drei Monaten des Jahres jeweils sequenziell um 5% nachgeben könnten.Die Analysten von Wells Fargo Advisors weisen darauf hin, dass in ihrem Bewertungsmodell für das November-Quartal sequenzielle Preisrückgänge von 7% unterstellt werden.Analyst Aaron Rakers bestätigt sein Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 63,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: