Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

36,37 EUR +2,11% (13.09.1018, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

36,61 EUR +1,95% (13.09.2018, 14:21)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,40 USD +1,58% (13.09.2018, 14:25, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (13.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Mark Delaney von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse vertritt Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nur noch eine neutrale Haltung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Halbleitersektor weisen die Analysten von Goldman Sachs auf schwächere Bedingungen in den NAND- und DRAM-Märkten hin.Die Margen von Micron Technology Inc. dürften von Q4/18 bis Mitte 2019 sequenzielle Rückgänge verzeichnen. In der Vergangenheit sei die Entwicklung des Aktienkurses mit den Margentrends eng verknüpft gewesen. Sinkende durchschnittliche Verkaufspreise würden die Profitabilität belasten.Die EPS-Konsensprognose für 2019 sei nun deutlich unter der Markterwartung angesiedelt. Ein Abschwung dauere gewöhnlich mehrere Quartale. Eine Beschleunigung der Preisrückgänge könnte eintreten, da Kunden auf immer weiter sinkende Preise warten würden, so der Analyst Mark Delaney.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: