Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

23,52 EUR +1,07% (02.03.2017, 14:35)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

24,75 USD +0,81% (02.03.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Mark Delaney von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse spricht Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Die Hochstufung des Ratings basiere auf einer taktischen Gelegenheit, da es bei den Konsensprognosen wahrscheinlich zu Aufwärtsrevisionen kommen werde.Bei den DRAM-Preisen könnte es nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs im März zu einem sequenziellen Preisanstieg von 5 bis 10% kommen. Auch bei den NAND-Preisen gehe es sehr eng zu.Analyst Mark Delaney schätzt daher das EPS des Mai-Quartals auf 0,90 bis 1,00 USD, während der Markt im Durchschnitt erst von 0,74 USD ausgeht. Inklusive SBC könnte der Gewinn je Aktie im Kalenderjahr 2017 auf 4,30 USD steigen.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:23,60 EUR +2,46% (02.03.2017, 14:06)