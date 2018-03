Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

48,31 EUR +0,17% (15.03.2018, 12:29)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

59,78 USD +0,59% (14.03.2018, 21:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (15.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die neuesten Geschäftszahlen von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) bestätigten unsere positive Einschätzung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz des Chipherstellers sei 2017 um beeindruckende 63,9 Prozent auf 20,3 Mrd. US-Dollar gestiegen. Hier hätten sich vor allem die Übernahmen von Elpida und Rexchip positiv bemerkbar gemacht. Auch die von 48,2 auf 55,9 Prozent verbesserte operative Marge habe nichts zu wünschen übrig gelassen. Unter dem Strich habe ein Rekordgewinn von 5,1 Mrd. US-Dollar erzielt werden können. Der Gewinn je Aktie habe 4,50 US-Dollar betragen nach einem Minus von 20 Cent im Vorjahr. Laut Analystenschätzungen könnte dieser Wert für das laufende Geschäftsjahr sogar auf 10,19 US-Dollar anwachsen. Daraus errechne sich ein weiterhin äußerst niedriges Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa sechs.Entsprechend positiv seien die Analysten gestimmt. Von den 28 bei Bloomberg erfassten Experten würden 25 die Aktie mit "kaufen" und drei mit "halten" einstufen. Die Experten kämen derzeit kaum hinterher, das Kursziel nach oben anzupassen. Da der Titel mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gerade ein frisches Kaufsignal generiert hat, ist ein weiterer Anstieg nicht unrealistisch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:48,30 EUR +0,92% (15.03.1018, 12:18)