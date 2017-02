Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) zum Kauf.Micron Technology Inc. befindet sich nach Ansicht der Analysten von Rosenblatt Securities im Hinblick auf eine operative Effizienz, das Produktportfolio und neue Speichertechnologien in einer Position die noch nie besser gewesen sei.Zusammen mit der besten Finanzstruktur in der Unternehmensgeschichte könne in einem Abwärtszyklus ein positiver Free Cash flow gewährleistet werden, so9 die Einschätzung des Analysten Hans Mosesmann.Die Aktienanalysten von Rosenblatt Securities beginnen ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 34,00 USD.Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:22,44 EUR +4,01% (23.02.2017, 11:42)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:22,57 EUR -0,39% (23.02.2017, 14:08)