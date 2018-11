Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

USD 37,91 -2,07% (29.11.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (30.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Seit Juni befinde sich die Micron Technology-Aktie im Rückwärtsgang und habe dabei in der Spitze mehr als 30 USD abgeben müssen. Erst auf Basis der Haltezone bei rund 35 USD arbeite der Technologietitel aktuell an einer Stabilisierung. Auf diesem Niveau würden diverse Hoch- und Tiefpunkte der letzten viereinhalb Jahre zusammen mit dem Fibonacci-Cluster aus zwei verschiedenen Retracements (36,98/35,77 USD) eine wichtige Kumulationsunterstützung bilden. Während auf Tagesbasis die letzten beiden Verlaufstiefs die Möglichkeit auf die Ausprägung eines Doppelbodens eröffnen würden, mache im Wochenbereich ein mögliches "inside Hammer"-Umkehrmuster Mut. Im Monatschart bilde sich zudem ein "Harami"-Muster - letztlich alles Indizien, dass die Marktteilnehmer die o. g. Bastion bei 35 USD tatsächlich als wichtige Unterstützung wahrnehmen würden. In diesem Kontext würde ein Spurt über das aktuelle Wochenhoch (39,00 USD) den Grundstein für eine Erholung in Richtung des mittelfristigen Abwärtstrends seit Juni (akt. bei 44,56 USD) legen. Um die Chance auf eine nachhaltige Stabilisierung nicht zu verspielen, gelte es in Zukunft das bisherige Jahrestief bei 33,82 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:33,76 EUR +3,49% (29.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:33,28 EUR -2,32% (29.11.2018, 22:25)