Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra Gill von Needham & Co:Rajvindra Gill, Analyst vom Investmenthaus Needham & Co, spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) aus.Micron Technology Inc. habe die Guidance für das zweite Geschäftsquartal angehoben. Das Unternehmen profitiere von einer starken Nachfrage nach DRAM- und NAND-Produkten, während eine Angebotsknappheit herrsche. Höhere durchschnittliche Verkaufspreise kämen den Margen zugute.Auf Basis des aktuellen Umfelds gehen die Analysten von Needham & Co von weiter steigenden Verkaufspreisen aus. Das EPS könnte in 2017 auf 3,13 USD steigen (in die Nähe des historischen Hochs von 3,23 USD aus dem Jahr 2014). In 2018 könnte ein weiterer Anstieg auf 4,20 USD folgen, so die Einschätzung des Analysten Rajvindra Gill.Die Aktienanalysten von Needham & Co stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 33,00 auf 42,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:23,98 EUR +2,26% (03.03.2017, 16:08)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:23,94 EUR +1,87% (03.30.2017, 16:29)