WKN Michelin-Aktie:

850739



Ticker Symbol Michelin-Aktie:

MCH



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Michelin-Aktie:

MGDDF



Kurzprofil Michelin:



Die Michelin Gruppe (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH) - ein französisches Familienunternehmen, das sich im Laufe von fast 120 Jahren zu einem internationalen Konzern entwickelt hat. Die CGEM (Compagnie Générale des Etablissements Michelin) ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, an deren Spitze Jean-Dominique Senard als persönlich haftender Gesellschafter steht.



Zahlen und Fakten:



113.400 Beschäftigte auf 5 Kontinenten

180 Millionen Reifen und rund 10 Millionen Karten jährliche Produktion

69 Produktionsstandorte in 18 Ländern

70 Vertriebsgesellschaften

1 Technologiezentrum auf 3 Kontinenten

4 Versuchszentren

Verkaufsniederlassungen in mehr als 170 Ländern

2 eigene Kautschukplantagen



Die Vision der Unternehmensgründer Edouard und André Michelin bestimmt seit fast 120 Jahren die Entwicklung der Marke MICHELIN. Ihre Idee: die automobile Fortbewegung für Menschen so einfach, sicher und komfortabel wie möglich zu machen - zuerst mit innovativen Reifen und Rädern, dann auch mit Straßenkarten, Reiseführern und mit Beiträgen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Heute kommt ein starkes Engagement für die Umwelt hinzu. Denn eine menschengerechte Mobilität darf nicht zulasten der Umwelt gehen. Moderne Mobilität muss nachhaltig sein. (14.02.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Michelin-Aktienanalyse von Analystin Caren Ngo Siew Teng von S&P Global:Caren Ngo Siew Teng, Analystin von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Reifenherstellers Michelin (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH, EN Paris: ML, NASDAQ OTC-Symbol: MGDDF).Angesichts eines wahrescheinlich schwächeren Gewinnwachstums sei eine Bewertung unter dem Durchschnitt der letzten Jahre angemessen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der französische Reifenhersteller habe das Jahr 2016 gut abgeschlossen, im neuen Jahr dürften jedoch höhere Rohstoffkosten Spuren hinterlassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Verschiebung des Bewertungszeitraumes.Caren Ngo Siew Teng, Analystin von S&P Global, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 99 auf 100 Euro angehoben. (Analyse vom 14.02.2017)Börsenplätze Michelin-Aktie:106,00 Euro +2,09% (14.02.2017, 12:49)Euronext Paris-Aktienkurs Michelin-Aktie:105,25 Euro +1,20% (14.02.2017, 16:48)ISIN Michelin-Aktie:FR0000121261