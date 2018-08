SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (16.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) "under review".Am 19. Juli habe das Unternehmen seine vorläufigen H1 18-Zahlen bekannt gegeben. Beim Umsatz sei durch org. Wachstum ein Anstieg um 5,4% J/J auf CHF 232 Mio. verzeichnet worden. Das EBITDA habe sich auf CHF 29 Mio. belaufen (VTe: 28), und der Reingewinn sei mit CHF 8 Mio. erwartungsgemäß ausgefallen. Der op. Cashflow habe CHF -16 Mio. erreicht, die bilanzierten Barmittel hätten CHF 102 Mio. (Nettoliquidität von 46 Mio.) betragen und die Eigenkapitalquote habe bei 55% gelegen.Es seien weitere strukturelle Maßnahmen zur Anpassung an das derzeitige Umfeld geplant: Nach dem unerwarteten Politikwechsel der chinesischen Regierung am 31. Mai, der durch den Handelskrieg zwischen den USA und China noch verstärkt worden sei, würden Hersteller mit der Ausführung von Bestellungen warten und Investitionen verzögern, was einen schwächeren Auftragseingang von nur CHF 138 Mio. zur Folge habe (VTe H1 18E: 178 Mio., H1 17: 309 Mio.). In Anbetracht des bereits angekündigten niedrigeren Auftragseingangs korrigiere das Unternehmen seine Vorgaben erwartungsgemäß und rechne nun mit einem Umsatz für das GJ18 von CHF 400 bis 440 Mio. (VTe: 424) verglichen mit bisher 450 bis 500 Mio. Die Vorgabe für die EBITDA-Marge bleibe unverändert bei 10%. Meyer Burger wolle weitere strukturelle Maßnahmen über die bereits umgesetzten hinaus ergreifen, um die Rentabilität auf längere Sicht aufrechtzuerhalten und die Gewinnschwelle auf einen Umsatz von CHF 300 Mio. zu senken.Zehn Monate nach der erfolgreichen Unterzeichnung eines HJT-Auftrags in Italien habe sich Meyer Burger bislang keinen zusätzlichen HJT-Auftrag gesichert. Und das traditionelle PERC-Geschäft habe sich aufgrund externer Faktoren stark verlangsamt. Foeth sei nach wie vor der Meinung, dass HJT und Hochleistungsmodule in einem Umfeld, in dem Energieleistung und LCOE bestimmende Faktoren seien, immer attraktiver würden. Der Analyst gehe davon aus, heute Näheres zur Auftragslage zu erfahren.Derweil überprüft Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research sein Kursziel von CHF 1,14 und das "buy"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. (Analyse vom 16.08.2018)Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,528 EUR -4,00% (16.08.2018, 12:28)