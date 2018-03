SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (23.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Die globale Modulversorgung habe sich 2017 auf 105 GW belaufen und dürfte gemäß den neusten Zahlen von PV Tech Research 2018/2019 auf 120 GW/136 GW ansteigen, was einem jährlichen Kapazitätszuwachs von 15-16 GW entspreche. Der Anteil von PERC an der installierten Kapazität sei indessen von 15% im Jahr 2016 auf 30% im Jahr 2017 gestiegen und dürfte 2018 auf 45% ansteigen. Dies impliziere ein Zuwachs der PERC-Kapazität von über 20 GW im Jahr 2018 und der Analyst erwarte, dass der Trend 2019 weiter anhalten werde. Auch mit dem erhöhten Durchsatz der neuen Generation von PERC-Anlagen, die seiner Ansicht nach zu einem höheren Preis verkauft werden dürften, glaube er, dass Meyer Burger das aktuelle Umsatzniveau in den kommenden zwei Jahren nur mit PERC alleine aufrechterhalten können werde.Angesichts der wettbewerbsfähigen Kosten, der höheren Effizienz und insbesondere der höheren Energieleistung könne der Analyst weiterhin erhebliches Potenzial für die HJT-Technologie erkennen. Die Übernahme sei langsamer als erwartet, aber Projekte in allen Regionen, einschließlich den USA, Europa, Südostasien und China, würden auf ein erhebliches Interesse für HJT im Markt hinweisen.Der Analyst habe seine EBITDA-Schätzungen für GJ18/19E um 29%/27% gesenkt, um dem verhaltenen Ausblick für GJ 2018 basierend auf einem schleppenden Start in das Jahr Rechnung zu tragen. Seines Erachtens habe die Einführung der US-amerikanischen Importzölle zu gewissen Projektverzögerungen geführt, was sich aber nicht negativ auf die Branche auswirken werde. Die Auftragsdynamik in den kommenden drei Monaten werde für die Umsatzniveaus in GJ 2018 entscheidend sein, und der Analyst gehe von einer Verbesserung dieser Dynamik aus.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 2,26 auf CHF 2,00 gesenkt worden. (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,028 EUR -4,81% (23.03.2018, 10:01)