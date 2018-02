ISIN Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (12.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Meyer Burger habe von REC Group einen SWCT-Auftrag in unbekannter Höhe erhalten, der in Q2/2018 in Singapur ausgeführt und installiert werden solle. Die SmartWire-Technologie reduziere den Silberverbrauch bei der Herstellung von PV-Modulen erheblich (65 bis 75%) und erhöhe die Energieleistung der Module. Die SmartWire-Technologie könne sowohl mit der HJT- als auch mit der PERC/PERT-Technologie verwendet werden.Der Analyst halte diesen Auftrag für bedeutsam und positiv, da er im SWCT-Bereich ein signifikantes Umsatzpotenzial für Meyer Burger erwarte.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2,26. (Analyse vom 12.02.2018)Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,452 EUR +0,83% (12.02.2018, 09:44)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:CHF 1,68 +5,00% (12.02.2018, 09:49)