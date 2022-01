Genf (www.aktiencheck.de) - Im neuen Jahr werden wir viel mehr über das Metaversum hören. Nicht im Zusammenhang mit dem neuen Namen von Facebook, sondern in Bezug auf den technologischen Nachfolger des Internets und der Mobilfunk- und Cloud-Computing-Ära, so Henk Grootveld, Head of Trends Investing bei Lombard Odier Investment Managers.



Im Metaversum können wir unser reales und unser analoges Leben mit unseren virtuellen Avataren kombinieren, so Grootveld. Geräte für virtuelle und erweiterte Realität würden es Usern ermöglichen, in einer programmierten und entwickelten Welt per Video zu interagieren. Bisher sei dies nur ein Phänomen der Generation Z gewesen. Grootveld erwarte jedoch, dass auch andere Generationen im Jahr 2022 ins Metaversum einsteigen würden. Technologieplattformen und Hardware-Hersteller würden offensichtlich davon profitieren. Doch andere Unternehmen würden ebenfalls bereits beginnen, die Chancen zu erkennen, die das Metaversum biete - zumal einige Enthusiasten der Generation Z jetzt schon virtuelle Produkte als wertvoller ansähen als physische Güter.



Die Online-Spiele-Plattform Roblox (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS) sei ein gutes Fallbeispiel aus dem Jahr 2021. Sie habe über 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat - ungefähr die Hälfte davon unter 13 Jahren - und biete Hundertausende virtueller Spiele. Das Gucci Garden Experience, ein virtueller Erlebnispark, der nur für zwei Wochen im Mai geöffnet sei, biete ein Umfeld, im dem die Nutzer ihre Konsumfreude ausleben und bereits ab USD 1,20 sammelbare, in begrenzter Auflage verfügbare virtuelle Accessoires der Luxusmarke erwerben könnten. (18.01.2022/ac/a/m)





