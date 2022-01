Aber auch wenn die Idee vorrangig von Zuckerberg angetrieben werde: Sie sei und bleibe eine revolutionäre Herausforderung, die nur mit vereinten Kräften umgesetzt werden könne. Das Metaverse brauche neue Software, neue Chips, neue Geräte und neue VR-Brillen und die sollten von den absoluten Pionieren der Tech-Branche kommen. Was für viele nach unrealistischer Zukunftsmusik klinge, sei nicht nur für die Tech-Welt ein absoluter Gamechanger. Auch wenn die Verwirklichung erst noch bevorstehe, nehme das neue digitale Zeitalter schon jetzt mächtig Tempo auf - nämlich mit Unternehmen wie NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) oder Meta selbst.



Zweifelsohne sei Meta eine der stärksten Treibkräfte des Metaverses, da es führend in Infrastruktur und Hardware sei. Zuckerberg habe bis jetzt knapp 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung investiert und wolle allein in Europa 10.000 Jobs zur Entwicklung der Digitalwelt schaffen. Darunter falle auch die Weiterentwicklung seines VR-Headsets Oculus, das schon jetzt fest in die Metawelt eingeschlossen sei, oder die Arbeit am Horizon Market Place, einem virtuellen Marktplatz, in dem man sowohl reale als auch virtuelle Güter wie NFTs handeln könne.



Doch auch der Pionier des Metaverses sei auf die Schützenhilfe eines weiteren Branchenprimus angewiesen: So werde auch Chip-Gigant NVIDIA als entscheidender Big Player in Sachen Metaverse gesehen. Vor einigen Jahren noch unterschätzt, sei das US-amerikanische Unternehmen heute ein absoluter Garant in Sachen Rendite. Steckenpferd seien vor allem hoch entwickelte Gaming-Grafikkarten, aber auch die fotorealistische Simulation, zum Beispiel über seine Omniverse-Plattform - für das Metaverse einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg.



Anleger sollten schon jetzt auf das Zukunftsmodell setzen - mit dem brandneu aufgelegten Metaverse Index (ISIN DE000SL0EYP4/ WKN SL0EYP) von "Der Aktionär". Im Index befänden sich zehn aussichtsreiche Unternehmen, die mit ihren innovativen Technologien diesen Megatrend entscheidend prägen würden. Investoren könnten von Werten wie Meta, NVIDIA oder Roblox (ISIN US7710491033/ WKN A2QHVS) profitieren und in der ersten Reihe stehen, wenn die Revolution der digitalen Welt beginne. Die Zukunft starte jetzt.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (07.01.2022/ac/a/m)







