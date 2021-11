Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Laut Wissenschaftlern dürfte es noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis Mark Zuckerbergs Vision des Metaverse Realität werde. Laut einem Medienbericht könnte es deutlich schneller gehen. Angeblich plane Meta Platforms erste Schritte zum Aufbau - allerdings nicht virtuell, sondern physisch durch die Eröffnung von Läden.Wie die "New York Times" berichte, werde im Konzern diskutiert, eigene Geschäfte rund um die Welt zu eröffnen. Die Zeitung berufe sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen und Unterlagen, die ihr vorliegen würden.Der Zweck der Läden wäre, den Menschen die Geräte näher zu bringen, die es für das Metaverse brauche. Dazu würden z.B. Virtual-Reality-Headsets und Augmented-Reality-Brillen zählen.Dass insbesondere bei den hochpreisigen Geräten Lobbyarbeit notwendig sei, wisse Meta aus eigener Erfahrung. Großen kommerziellen Erfolg habe bislang keines der von der hauseigenen Reality Labs-Abteilung entwickelten Gadgets einfahren können. Über die Nische der Enthusiasten sei das Thema nicht hinausgekommen.Ob Meta den Schritt am Ende wirklich gehe, sei bislang noch vollkommen offen. Laut der "New York Times" werde das Thema aber intern bereits seit vergangenem Jahr - und damit etliche Monate vor dem Rebranding von Facebook - diskutiert. Der Konzern sei also nicht jetzt erst auf einen Trend aufgesprungen, sondern gehöre zu den Metaverse-Vorreitern.Engagierte Anleger lassen die Gewinne bei der Meta Platforms-Aktie laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)