Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Lange hätten sich Anleger und Analysten gefragt, wie Meta Platforms mit seinem teuren WhatsApp-Zukauf Geld verdienen wolle. Auf einem Firmenevent mit dem Namen Conversations habe CEO Mark Zuckerberg am Donnerstagabend nun verraten, wie der US-Konzern seine Werbekunden dazu bringen wolle, auch auf WhatsApp Geld auszugeben, und ein wichtiges Update für die Business-Messaging-Angebote angekündigt.Dank eines kostenlosen Zugangs zur Cloud-API solle künftig auch kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang zu WhatsApp erleichtert werden. "In nur wenigen Minuten kann jedes Unternehmen dank der von Meta gehostete WhatsApp Cloud-API auf unseren Service zugreifen und direkt hinter WhatsApp weiterentwickeln, um seine Erfahrungen anzupassen und die Reaktionszeit auf Kundenanfragen zu beschleunigen", habe Zuckerberg auf dem Conversations-Event gesagt.Der Umweg über einen offiziellen "WhatsApp Business Solution Provider" entfalledamit, was kleinen und mittelgroßen Firmen monatliche Kosten zwischen 50 und 500 Euro ersparen könnte, wie sie z.B. bei MessengerPeople anfallen würden.Kostenlos werde die Kommunikation mit dem Verbraucher damit natürlich nicht. Meta Platforms erhebe auf der WhatsApp Business Plattform eine sogenannte "Conversations Fee". Die ersten 1.000 Nachrichten pro Monat seien frei, dann würden beispielsweise 0,113 Euro pro Nachricht fällig, wenn ein Unternehmen aus Deutschland einen Kunden anschreibe.Für die neue Dienstleistung habe WhatsApp im vergangenen Jahr sogar seine Nutzungsbedingungen geändert. Sorgen, dass damit auch mehr Daten geteilt werden sollten, hätten damals viel Aufregung ausgelöst.Meta Platforms senke mit der Einführung eines kostenlosen API-Zugangs über die Meta-Cloud die Hürden für Unternehmen, die mittels WhatsApp ihre Kunden erreichen wollten. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Monetarisierung des Messenger-Dienstes und dürfte in den kommenden Jahren zur positiven Umsatzentwicklung des US-Konzerns beitragen.Die Meta Platforms-Aktie sei aktuell noch davon entfernt, seinen Anlegern Gewinne einzubringen und auf der Suche nach einem Boden. Sobald sich der Gesamtmarkt stabilisiere, sei ein dynamischer Rebound des Titels aber wahrscheinlich. Zumal die Meta Platforms-Aktie mit einem 23er-KGV von 13 historisch günstig bewertet sei. Anleger könnten an Bord bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2022)