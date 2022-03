Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

177,46 EUR +1,14% (16.03.2022, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

177,28 EUR +3,53% (16.03.2022, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

192,03 USD +2,89% (15.03.2022, 21:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

MVRS



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (16.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Auf dem diesjährigen "South by Southwest"-Festival in Austin, Texas, habe Meta-CEO Mark Zuckerberg verraten, dass auf Instagram schon bald NFTs zum Einsatz kommen würden. Die Metaverse-Vision werde damit etwas klarer - mittelfristig dürfte dies der Meta Platforms-Aktie jedoch kaum helfen."Wir arbeiten daran, in naher Zukunft NFTs auf Instagram anzubieten", habe Zuckerberg in einem Gespräch mit Daymond John, einem Investor der US-Fernsehshow Shark Tank gesagt. "Ich kann zwar heute noch nicht sagen, was das genau sein wird, aber in den nächsten Monaten werden wir einige NFTs einbinden und später auch hoffentlich in der Lage sein, eigene NFTs in dieser Umgebung zu prägen."Im Dezember habe bereits Instagram-Chef Adam Mosseri bestätigt, dass rund um NFTs aktiv geforscht werde. Im Januar habe die "Financial Times" berichtet, dass Meta an Plänen arbeite, die es sowohl Facebook- als auch Instagram-Nutzern ermöglichen würden, ihre NFTs auf ihren Profilen anzuzeigen.Die Entwicklung für NFTs für Instagram passe in das Bild der großen Zuck'schen Zukunftsvision des Metaverse. Zusammen mit einem Marketplace, auf dem die NFTs gehandelt werden könnten, schaffe sich Meta neben Werbeeinnahmen eine weitere künftige Umsatzquelle.Nach Ansicht des AKTIONÄR lade die günstige Bewertung der Meta Platforms-Aktie mit einem 22er-KGV von 15 dazu ein, die Wette einzugehen, dass sich das mächtigste Soziale Netzwerk der Welt gegen einen neuen Konkurrenten durchsetzen könne. Die langfristige Metaverse-Fantasie gibt's dann noch obendrauf, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link