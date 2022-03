Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Meta-Aktionäre hätten in diesem Jahr bisher nur wenig Grund zur Freude gehabt. Nach den schwachen Q4-Zahlen habe sich der Abverkauf fortgesetzt. Zwischenzeitlich habe der Titel sogar knapp 50 Prozent unter seinem 52-Wochen notiert und nach dem Abrutschen unter die wichtige 200-Dollar-Marke ein neues Verkaufssignal ausgelöst. In den letzten Tagen habe sich das Chart-Bild allerdings wieder etwas aufgehellt.Die Marke bei rund 186 Dollar habe sich bisher als sehr zäher Support erwiesen. Gleich dreimal seien die Bären an dieser Marke gescheiterte. Danach hätten die Bullen zu einem dynamischen Rebound angesetzt und die Aktie wieder über die 200-Dollar-Marke gehievt.Mittlerweile habe der Titel seit seinem März-Tief bereits knapp 17 Prozent zugelegt. Bleibe das Gesamtmarkt-Umfeld weiter positiv, dürfte der Weg in Richtung der 250-Dollar-Marke frei sein. Spätestens bei 250 Dollar dürfte es jedoch wieder schwer werden und die Gefahr eines erneuten Rücksetzer nehme zu. Denn hier verlaufe derzeit auch die 50-Tage-Linie, die als zusätzlicher Widerstand diene.Gehe es nach Analysten, dann dürfte die Erholungsrally noch dynamischer ausfallen. Ihr durchschnittliches Kursziel liege bei 323,05 Dollar. Das entspreche einem Kurspotenzial von fast 50 Prozent. Insgesamt würden 45 Analysten den Titel zum Kauf und nur drei zum Verkauf empfehlen. 15 Wall-Street-Experten seien neutral gestimmt.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 21.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.