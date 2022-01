XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

268,80 EUR +0,94% (26.01.2022, 15:41)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

303,095 USD +0,98% (26.01.2022, 15:41)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Auch Meta sei vor den aktuellen Marktturbulenzen nicht gefeit. Selbst Nachrichten um einen neuen Supercomputer würden der Aktie keinen Auftrieb verschaffen. Jetzt drohe sie sogar, aus dem langfristigen Seitwärtskanal auszubrechen. Dabei kämpfe Meta um eine wichtige Unterstützung. Halte sie nicht, werde ein Verkaufssignal ausgelöst.Schon mehrere Monate laufe die Aktie des Facebook-Konzerns seitwärts zwischen 300 und 350 Dollar. Momentan teste sie die Untergrenze, die sich bisher als stabile Unterstützung erweise.Zwar sei die Aktie am Montag auf die Unterstützung bei 290 Dollar gefallen. Jedoch sei die 300 Dollar-Marke bis Handelsschluss wieder zurückerobert worden. Auch am gestrigen Handelstag habe sie standgehalten. Angesichts der allgemein angespannten Marktlage dürfte der Druck aber weiter steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:268,35 EUR +1,17% (26.01.2022, 15:55)