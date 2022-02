Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Meta Platforms-Aktie

(USD) Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 466,00 Strong buy Tigress Financial Ivan Feinseth 09.02.2022 250,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 09.02.2022 270,00 Neutral KGI Securities Freddy Chen 08.02.2022 280,00 Hold China Renaissance Ella Ji 04.02.2022 - Hold Argus Research Joseph Bonner 04.02.2022 284,00 Neutral J.P. Morgan Doug Anmuth 03.02.2022 375,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 03.02.2022 365,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 03.02.2022 360,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 03.02.2022 330,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 03.02.2022 333,00 Buy BofA Securities Justin Post 03.02.2022 350,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 03.02.2022 290,00 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 03.02.2022 425,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 03.02.2022 336,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 03.02.2022 355,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 03.02.2022 280,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 03.02.2022 315,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 03.02.2022 350,00 Overweight Barclays Ross Sandler 03.02.2022 270,00 Neutral Wedbush Securities Ygal Arounian 02.02.2022 350,00 Buy Jefferies Brent Thill 02.02.2022



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

192,20 EUR -0,70% (14.02.2022, 16:34)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

192,88 EUR -1,99% (14.02.2022, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

218,29 USD -0,57% (14.02.2022, 16:19)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.02.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 466,00 oder 250,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 02.02.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Februar zu entnehmen ist, habe der Facebook-Konzern Meta die Anleger mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal schwer enttäuscht. Zu den ungewöhnlichen Entwicklungen im Schlussquartal 2021 habe gehört, dass die Zahl der täglich bei Facebook aktiven Nutzer binnen drei Monaten leicht zurückgegangen sei: von 1,93 auf 1,929 Milliarden. Im Vorjahresquartal sei sie noch um 25 Millionen gewachsen. Facebook habe bei dem Wert auch die Erwartungen der Analysten verfehlt, die von 1,95 Milliarden Nutzern ausgegangen seien.Der Konzernumsatz sei unterdessen im Jahresvergleich um ein Fünftel auf knapp 33,7 Milliarden Dollar (rund 29,8 Mrd. Euro) gewachsen. Unterm Strich sei der Gewinn um acht Prozent auf knapp 10,3 Milliarden Dollar gesunken.Facebook sei in den vergangenen Monaten unter anderem von Apples Maßnahmen für mehr Privatsphäre auf dem iPhone getroffen worden. App-Anbieter wie Facebook müssten die Nutzer seit vergangenem Jahr fragen, ob sie zu Werbezwecken ihr Verhalten quer über verschiedene Dienste und Websites nachverfolgen dürften. Sehr viele iPhone-Kunden hätten dies abgelehnt. Dadurch könne Facebook schlechter die Anzeigen auf einzelne Nutzer zuschneiden, sein zentrales Geschäftsmodell.Meta habe auch erstmals ausführlichere Informationen zu seinem Geschäft mit virtueller Realität veröffentlicht. Daraus solle mit der Zeit die digitale Welt Metaverse entstehen, in der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die Zukunft des Konzerns sehe. Im vergangenen Quartal habe der Umsatz der Sparte "Reality Labs" im Jahresvergleich von 717 auf 837 Millionen Dollar zugelegt. Zugleich sei auch der operative Verlust von rund 2,1 auf 3,3 Milliarden Dollar gestiegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Ivan Feinseth, Analyst von Tigress Financial, seine "strong buy"-Empfehlung für den Titel in einer Aktienanalyse vom 09.02.2022 bestätigt. Das Kursziel wurde bei 466,00 USD belassen. Der kurzfristige Gegenwind schaffe eine erhebliche langfristige Kaufgelegenheit, so der Analyst. Meta habe während seiner Telefonkonferenz im vierten Quartal den Reset-Knopf gedrückt, vor einer Verlangsamung des Benutzerwachstums gewarnt und die Umsatzprognosen gesenkt, während es gleichzeitig die Metaverse-Ausgaben weiter erhöht habe. Feinseth merke an, dass frühere ähnliche Erfahrungen eine Kaufgelegenheit gewesen seien. Der Analyst glaube, dass es bei den Aktien weiteres Aufwärtspotenzial gebe.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Analyst Andreas Schiller hat den Titel in einer Analyse vom 09.02.2022 weiterhin mit dem Votum "Kauf" eingestuft. Das Kursziel wurde auf 250,00 USD gesenkt. Meta Platforms habe mit den jüngsten Q4-Zahlen sowie mit einem verhaltenen Ausblick Q1 2022 enttäuscht. Vor allem das bislang erfolgsverwöhnte Wachstum habe aufgrund von Stagnationstendenzen sowie des Rückgangs bei den täglichen Userzahlen zu einem regelrechten Kurseinbruch geführt.Die zukünftige Ausrichtung auf das viel zitierte Metaverse bedürfe wohl noch einige Jahre an Entwicklungsarbeit sowie hohe Investitionen, ehe aus der heutigen Vision ein womöglich gewinnbringendes Segment entstehen könnte. Bis dahin bleibe aber aufgrund der Plattform-Ökonomie vor allem das User-Wachstum die entscheidende Kenngröße, und diesem wehe wie oben bereits beschrieben mittlerweile ein ziemlich kalter Wind um die Ohren. Aber auch wenn Meta zurzeit mit einer Menge Problemen zu kämpfen habe, so sei es für einen Abgesang trotz des jüngsten Kurseinbruches zu früh.Der Konzern sei weiterhin hochprofitabel und werde es vermutlich auch in unmittelbarer Zukunft bleiben - wenngleich mit abnehmender Wachstumsdynamik. Zudem stecke in diesem Unternehmen noch immer eine große Menge an Know-how und Innovationskraft, die es jetzt nicht nur in Hinblick auf das zukünftige Metaverse, sondern vor allem auch auf die weitere Konkurrenzfähigkeit insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe zu nutzen gelte. Auch würden sich noch die Monetarisierungsmöglichkeiten des bestehenden Geschäftsmodells bei Bedarf weiter ausreizen lassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?