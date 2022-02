Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 400,00 Buy Stifel Mark Kelley 31.01.2022 400,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.01.2022 400,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 25.01.2022 445,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 23.01.2022 395,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 19.01.2022 385,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 17.01.2022 420,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.12.2021 380,00 Buy Loop Capital Alan Gould 20.12.2021 350,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 07.12.2021 300,00 Hold HSBC Nicolas Cote-Colisson 06.12.2021

Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

278,50 EUR -0,14% (01.02.2022, 16:47)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

278,50 EUR +1,33% (01.02.2022, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

313,65 USD +0,12% (01.02.2022, 16:36)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (01.02.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 445,00 oder 300,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 02.02.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Aktienanalyse vom 23.01.2022 in einem Ausblick zur Werbung in den USA über Online-Kanäle im vierten Quartal weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 445,00 USD belassen. Die größten Diskrepanzen zwischen Risiko und Rendite sehe er bei der Facebook-Mutter Meta und bei der Snapchat-Mutter Snap, wenn man die Bedenken der Anleger den zugleich sehr soliden Werbebranchen-Checks für das vierte Quartal 2021 und für 2022 gegenüberstelle, so der Analyst in einer Studie zu auf das Internet bezogenen US-Technologiewerten.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von HSBC. Analyst Nicolas Cote-Colisson hat in einer Analyse vom 06.12.2021 den Titel von "reduce" auf "hold" hochgestuft. Das Kursziel wurde bei 300,00 USD belassen. Die Aktien stünden nach einem "regulatorischen Rückschlag" unter Druck, trotz Aufwärtsrisiken bei Werbung und steigendem Interesse an Metaverse. Der Analyst habe gesagt, der Meta-Investitionsfall "bleibt ein fragiles Gleichgewicht zwischen den Risiken einer stärkeren Regulierung und neuen Geschäftsmöglichkeiten". Da die Aktie seit dem Höchststand vom 7. September um 19% gefallen ei, stufe Cote-Colisson die Aktie hoch. Er glaube, dass der Aktienkurs die Risiken von Meta jetzt besser widerspiegele.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: