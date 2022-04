Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

188,50 EUR -0,76% (06.04.2022, 11:59)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

188,20 EUR -1,08% (06.04.2022, 11:45)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (06.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Pharma und Spezialchemiekonzern habe sein Bioprocessing-Portfolio durch den Erwerb der MAST(Modular Automated Sampling Technology)-Plattform von Lonza erweitern. MAST sei ein automatisiertes System für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren und sei in Bend im US-Bundesstaat Oregon entwickelt worden. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion seien nicht mitgeteilt worden.Die Merck-Aktie habe sich zuletzt von ihrem Korrekturtief Anfang März bei 159,05 Euro wieder deutlich nach oben arbeiten können. Dabei sei das Papier nun an eine wichtige Widerstandszone herangelaufen: Diese resultiere aus der 200-Tage-Linie und dem horizontalen Widerstand im Bereich von 200 Euro. Ein Sprung darüber würde ein Kaufsignal bedeuten. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für die Merck-Aktie optimistisch. Spannend sei auch die Partnerschaft mit BioNTech. Merck beliefere den Mainzer Impfstoffhersteller mit dringend benötigten Lipiden für das Corona-Vakzin, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link