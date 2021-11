ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (18.11.2021/ac/a/d)







Die Aktie von Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) notiert am Donnerstagvormittag 0,73% höher bei 220,90 Euro, so die Experten von XTB.Sollte der Ausbruch über das Hoch bei 219,40 Euro nachhaltig sein, so könnte der langfristige Aufwärtstrend bestätigt werden. Im Tageschart gebe es bislang keine Anzeichen, die auf Gewinnmitnahmen oder eine Umkehr hindeuten würden, sodass sich die Aufwärtsbewegung, die mit dem November-Tief (200,40 Euro) begonnen habe, fortsetzen könnte. Andererseits sei der Impuls schon recht fortgeschritten, sodass verstärkt auf Umkehrkerzen- und -muster zu achten sei - die Aktie habe in diesem Monat bereits um 8% zugelegt und seit dem Oktober-Tief um mehr als 20%.