XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

126,30 EUR +1,41% (01.10.2020, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

126,25 EUR +1,45% (01.10.2020, 14:01)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (01.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) weiterhin zu kaufen.Das US-Berufungsgericht habe in einem Patentstreit mit dem US-Biotech-Unternehmen Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617) zugunsten von Merck entschieden. Diesem Urteil sei eine Klage auf Schadenersatz von Biogen vor dem Bezirksgericht New Jersey, wegen einer angeblichen Patentverletzung durch Mercks Blockbustermedikament Rebif (Umsatz 2019: 1,27 Mrd. Euro) zur Behandlung von Multipler Sklerose, vorausgegangen.Bereits im Februar 2018 sei von der Jury das Patent von Biogen für unwirksam erklärt worden. Die Jury sei jedoch vom Richter des Bezirksgerichts New Jersey überstimmt worden, der das Patent für wirksam erklärt habe. Gegen diese Entscheidung habe Merck Berufung eingelegt. Das US-Berufungsgericht habe am 28.09. das Urteil des Bezirksgerichts aufgehoben und Biogens Patent für unwirksam erklärt. Vor diesem Hintergrund habe Merck beschlossen, eine für das Patentverletzungsverfahren gebildete Rückstellung in Höhe von 365 Mio. Euro aufzulösen. Davon solle ein maximal mittlerer bis hoher zweistelliger Millionenbetrag im Finanzergebnis verbucht werden.Der DAX-Konzern habe eine Anpassung des Ausblicks für 2020 im Rahmen der regulären Finanzberichtserstattung in Aussicht gestellt. Da die Entscheidung des US-Berufungsgerichts nach Meinung des Analysten für Klarheit sorge und er im Zusammenhang mit der Auflösung der Rückstellung mit einem Sonderertrag rechne, habe der Analyst seine Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2020e (u.a. berichtetes EPS: 4,08 (alt: 3,67) Euro; bereinigtes EPS: 6,10 (alt: 5,69) Euro) angehoben und für 2021e unverändert belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: