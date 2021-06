Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

154,50 EUR +1,54% (21.06.2021, 20:20)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

153,65 EUR +1,09% (21.06.2021, 17:35)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (21.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma-Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die deutsche Merck KGaA fokussiere sich auf drei Bereiche: Healthcare (Medikamente zur Behandlung von Multiple Sklerose, Diabetes und Krebserkrankungen), Life Sciences (Forschungsmaterialien) und Electronics (Spezialchemikalien und Hightech-Materialien).Im vierten Quartal 2020 habe der Konzernumsatz um 6,0% gegenüber dem Vorjahresquartal auf EUR 4,63 Mrd. (Konsens: EUR 4,58 Mrd.) zugelegt. Organisch habe man - getragen von allen drei Unternehmensbereichen - sogar um 12,2% wachsen können. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) habe sich dabei um 27,9% auf EUR 1,51 Mrd. erhöht (Konsens: EUR 1,37 Mrd.).Die Division Life Sciences habe im 1. Quartal 2020 mit einem starken organischen Umsatzanstieg von 26,7% auf EUR 2,1 Mrd. absolut überzeugen können. Das Unternehmen habe dabei abermals von einem enormen Umsatz-Momentum bei Process Solutions profitiert (Produkte und Dienstleistungen für die Wertschöpfungskette der Arzneimittelherstellung), welche bedingt durch COVID-19 einen Nachfrageschub erlebt hätten und die Erlöse dabei organisch um +38,3% vs. 1. Quartal 2020 habe steigern können.Den Ausblick auf das Gesamtjahr habe der Konzern indessen konkretisiert. Der Umsatz solle zwischen EUR 18,5 Mrd. und EUR 19,5 Mrd. (zuvor: "Starkes organisches Umsatzwachstum") erreichen. Das EBITDA solle zwischen EUR 5,4 Mrd. und EUR 5,8 Mrd. (entspreche: +4% bis +11%; zuvor: "Zuwachs im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich") liegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle zwischen EUR 7,50 und EUR 8,20 (Vorjahr: EUR 6,70) ausmachen.Merck KGaA besteche durch eine relativ gute Positionierung im Sektorvergleich (Gesundheit), was Produktsicherheit und Qualität betreffe. Dies spiele im Pharmasektor eine sehr wichtige Rolle: Rückrufe von Medikamenten oder Produktionsprobleme könnten für Patienten äußerst unangenehme Folgen haben. Im Zuge der im November 2020 präsentierten Nachhaltigkeitsstrategie habe sich der Konzern außerdem dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu wirtschaften und den Ressourcenverbrauch zu verringern.Das Healthcare-Segment habe mit einem organischen Umsatzplus von 3,5% auf EUR 1,6 Mrd. abermals recht wenig Dynamik gezeigt. Nominell betrachtet habe sich dieser Bereich - unter anderem durch negative Währungseffekte - sogar rückläufig gezeigt.Mit starken Zahlen zum ersten Quartal starte Merck KGaA in das neue Jahr. Besonders die Sparte Life Sciences habe abermals glänzen können. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei konkretisiert worden. Produktionsausweitungen und eine Neubesetzung im Konzernstrategie-Bereich könnten für neue Impulse sorgen. Die Aktie notiere indessen nahe des kürzlich aufgestellten Allzeithochs.Auch wenn wir das Kursziel von EUR 150 auf EUR 155 leicht anheben, bleibt die Empfehlung angesichts der nach wie vor hohen absoluten und auch im Vergleich zur Peer Group ambitionierten relativen Bewertung dennoch bei "halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG zur Merck-Aktie. Unter Einbeziehung eines Konglomeratsabschlags von 25% würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Aktie auf Basis ihres neuen Kursziels hinsichtlich KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2022e und 2023e als fair bewertet erachten. (Analyse vom 21.06.2021)