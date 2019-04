Börsenplätze Merck-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

102,00 EUR -0,15% (08.04.2019, 16:03)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

101,95 EUR -0,34% (08.04.2019, 16:12)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (08.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Merck könnte sich im Tauziehen um den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials durchsetzen. Der DAX-Konzern habe eine verbesserte Offerte nachgelegt und biete nun 53 US-Dollar je Aktie, habe Versum am Montag mitgeteilt. Nach Konsultationen mit seinen Rechtsberatern habe die Versum-Führung entschieden, dass die Merck-Offerte dem Angebot des US-Spezialchemiekonzerns Entegris überlegen sei, habe der Konzern weiter verkündet.Die Versum-Spitze wolle nun den mit Entegris ausgehandelten Fusionsvertrag kündigen und sich zu einer Übernahme durch Merck verpflichten, worüber der US-Konzern bereits informiert worden sei. Der Spezialchemiekonzern bekomme aber noch die Chance, seinerseits nachzubessern. Die Frist für mögliche Änderungen am bisherigen Angebot ende für Entegris am 11. April, habe es von Versum geheißen. Sollte Versum die Vereinbarung mit Entegris beenden, würde den Angaben zufolge eine Gebühr von 140 Millionen Dollar fällig.Versum habe sich im Januar mit Entegris auf eine Übernahme in einem Aktiendeal geeinigt und zunächst das reine Barangebot von Merck abgelehnt. Der DAX-Konzern habe sich daraufhin zu einem feindlichen Übernahmeversuch entschlossen und die Versum-Aktionäre zur Ablehnung der Entegris-Offerte aufgerufen. Zuletzt habe das Versum-Management aber bereits eingelenkt. Merck habe zunächst 48 Dollar je Aktie geboten.Die Aktie von Merck reagiere durchaus freundlich auf die Nachricht. Der Wert gewinne 0,2 Prozent auf 102,40 Euro und sei damit einer von nur acht DAX-Unternehmen am heutigen Montag mit einem positiven Vorzeichen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link