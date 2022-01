Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (06.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Konzern wolle mit einer Übernahme sein Geschäft mit der mRNA-Technologie ausbauen. Merck habe eine Vereinbarung zum Kauf der US-Biopharma-Firma Exelead unterzeichnet, wie das DAX-Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Kaufpreis belaufe sich demnach auf rund 780 Mio. USD. Verkäufer sei der italienische Pharmakonzern Essetifin, wie eine Merck-Sprecherin bestätigt habe.Exelead sei laut Mitteilung u.a. auf Lipid-Nanopartikel spezialisiert, einer Schlüsselkomponente für mRNA-Therapeutika, die auch bei der Bekämpfung von Covid-19 zum Einsatz kämen. Bereits Anfang 2021 habe Merck den Hamburger mRNA-Spezialisten Amptec übernommen.Die Merck-Aktie stehe seit dem Jahreswechsel unter Druck. Nach dem starken Jahr 2021 mit einem Kurszuwachs von 66% seien die Gewinnmitnahmen nun nur logisch und damit aktuell kein Grund zur Sorge. Gleichzeitig baue der Pharmakonzern sein vielversprechendes mRNA-Geschäft mit der heute unterzeichneten Übernahme weiter aus. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und den Stopp auf 170 Euro nachziehen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: