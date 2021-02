Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (04.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Merck & Co. habe soeben sein jüngstes Zahlenwerk zum vierten Quartal 2020 veröffentlicht und einen Führungswechsel bekannt gegeben.Demnach habe sich der Umsatz mit einem nominellen Plus von 5,4% auf USD 12,5 Mrd. gegenüber dem Vorjahresquartal steigend gezeigt, habe den Konsens von USD 12,7 Mrd. jedoch dennoch nicht ganz erreicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie, welcher um 14% auf USD 1,32 gestiegen sei, sei ebenso hinter den Analystenerwartungen von USD 1,38 zurückgeblieben.Der Wachstumstreiber und Marktführer in der Immunonkologie, Keytruda, habe ein Umsatzwachstum von 28% auf USD 3,99 Mrd. gezeigt. Die Pharma-Sparte, welcher Keytruda zugerechnet werde, habe auf der Erlösseite insgesamt um 8% angezogen, während sich die Tiergesundheitssparte mit einem Plus von 4% etwas schwächer gezeigt habe.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechne man seitens des Managements - unter Berücksichtigung der derzeit prognostizierten Auswirkungen der COVID-19 Krise - mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Bandbreite von USD 6,48 bis USD 6,68 bei einem Umsatz in der Spanne von USD 51,8 Mrd. bis USD 53,8 Mrd. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinnausblick seien eine Spur besser ausgefallen als aktuell von Analysten geschätzt werde. Darüber hinaus habe der Konzern bekannt gegeben, dass CEO Kenneth Frazier sein Amt mit Ende Juni niederlegen und das Zepter an den derzeitigen CFO Robert Davis übergeben werde. Der 66-jährige Frazier habe seit 2011 als Konzernchef gedient.Die letzte Empfehlung für die Merck & Co-Aktie lautete "halten", so Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity