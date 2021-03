Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Merck & Co werde den von seinem Mitbewerber Johnson & Johnson entwickelten Corona-Impfstoff produzieren. Die US-Regierung werde die Kooperation mit Blick auf die nötige Ausstattung von Mercks Produktionsstätten und logistischer Hilfe unterstützen.Die Kooperation der beiden US-Konzerne werde die Verfügbarkeit der Corona-Impfstoffe in den USA weiter erhöhen, habe die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Jen Psaki, gesagt. Zunächst sei aber unklar geblieben, wie viel Dosen Merck & Co in welchen Zeitraum produzieren solle. Biden und das Gesundheitsministerium wollten sich am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zu Details der Kooperation äußern.Johnson & Johnson habe bislang einen Vertrag mit der US-Regierung zur Lieferung von 100 Mio. Dosen des Impfstoffs geschlossen. Der gesamte Impfstoff solle noch vor Ende des ersten Halbjahres geliefert werden. Der Impfstoff entfalte seine volle Wirkung schon nach Verabreichung einer Dosis und müsse - anders als die übrigen genutzten Impfstoffe - nicht zweimal gespritzt werden. In den USA würden sonst bisher nur die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna gespritzt.Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA habe am Samstag eine Notfallzulassung für das Präparat von Johnson & Johnson erteilt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wolle am 11. März über die Empfehlung des Impfstoffes entscheiden. Die EU-Kommission habe von Johnson & Johnson Impfdosen für 200 Mio. Menschen bestellt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link