Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (08.06.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Q1 2022 sei für Merck & Co sehr gut ausgefallen, mit mehrheitlich positiven Überraschungen. So habe der Pharmakonzern einen Umsatz von USD 15,90 Mrd. und damit einen Anstieg von ganzen 50% im Vergleich zum Vorjahresquartal erwirtschaftet - und habe damit Konsensschätzungen von USD 14,58 Mrd. um starke 9% übertroffen. Ohne dem Umsatzanteil des Covid-19 Medikaments Lagevrio (Molnupiravir) von USD 3,25 Mrd. betrage das Wachstum 19%. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe positiv zu überraschen vermocht: Dieser habe ein Plus von satten 84% (währungsbereinigt +89%) auf USD 2,14 verzeichnet und damit die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,83 um mehr als 17% übertroffen.Das Quartalsergebnis sei abermals durch das Krebsmedikament Keytruda gestützt worden, welches ein Umsatzplus von 23% (währungsbereinigt +27%) auf USD 4,81 Mrd. verzeichnet und so die allgemeinen Markterwartungen von USD 4,55 Mrd. komfortabel übertroffen habe. Zum anderen habe auch der HPV-Impfstoff Gardasil/Gardasil 9 einen substanziellen, wenn auch kleineren, Beitrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Dieser habe weiterhin von der Erholung der Pandemie - also der allmählichen Rückkehr der weltweiten Bevölkerung zum "gewohnten" Impfverhalten - profitiert und USD 1,46 Mrd. zum konzernübergreifenden Umsatz beigetragen. Dies stelle nicht nur ein Wachstum von starken 59% (währungsbereinigt +60%) dar, sondern übertreffe auch den Konsens von USD 1,31 Mrd. um mehr als 11%.Wie bereits oben erwähnt, seien mit dem Covid-19 Medikament Lagevrio (Molnupiravir) im vergangenen Quartal Erlöse in Höhe von USD 3,25 Mrd. erzielt worden, womit die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,72 Mrd. um satte 20% übertroffen worden seien. Obwohl der Arzneistoff eine weit geringere Wirksamkeit als das Konkurrenzprodukt Paxlovid von Pfizer hat (50% vs. 85% Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthalts oder Tod bei Hochrisikopatienten), werde das Mittel trotzdem als "Backup" nachgefragt und zumindest eine kurzfristige Umsatzstütze für Merck & Co darstellen.Im Zuge des starken Quartalberichts sei der Ausblick angehoben worden: So rechne das Management nun mit einem Umsatz von USD 56,9 Mrd. bis USD 58,1 Mrd. (zuvor: USD 56,1 Mrd. bis USD 57,6 Mrd.), was einem Wachstum von 17 bis 19% gleichkommen würde. Man erwarte sich beim bereinigten Gewinn je Aktie einen Anstieg in der Spanne von 18 bis 21% auf USD 7,24 bis USD 7,36 (zuvor: USD 7,12 bis USD 7,27). Hier seien bereits erwartete negative Währungseffekte von 2% inkludiert.Der Bereich Animal Health habe ein Umsatzplus von 4% (währungsbereinigt +9%) auf USD 1,48 Mrd. verzeichnet und somit den Konsensschätzungen von USD 1,46 Mrd. entsprochen. Die Bravecto-Produktline (Schutz vor Flöhen und Zecken bei Haustieren) und Impfstoffe hätten sich hier als die Umsatztreiber herausgestellt.Der Bewertungsabschlag der Aktie von Merck & Co gegenüber der Vergleichsgruppe habe sich über die letzten Wochen moderiert und betrage zurzeit rund 10% auf Basis von KGV und EV/Sales für die Jahre 2022e/2023e. Die durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstumsraten für die Jahre 2021 bis 2024e des Unternehmens würden sich weiterhin deutlich über dem Median dieser (6,3% vs. 3,8% bzw. 11,4% vs. 6,1%) befinden und hätten sich in den vergangenen Wochen sogar leicht verbessert.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt seine "halten"-Empfehlung, hebt angesichts des Quartalberichts sowie der gestiegenen Wachstumsaussichten allerdings sein Kursziel von USD 93,00 auf USD 96,50 leicht an. (Analyse vom 08.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen