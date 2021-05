XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

138,75 EUR +0,36% (14.05.2021, 13:38)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (14.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) und erhöht das Kursziel von 144 auf 154 Euro.Der Darmstädter Konzern habe starke Zahlen für Q1 2021 veröffentlicht und habe dabei v.a. von dem durch die Bekämpfung der Corona-Krise ausgelösten Nachfrageschub im Bereich Process Solutions profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts des erfolgreichen Starts und unter etwas weniger ungünstigen Annahmen für den Währungseinfluss sei der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 konkretisiert und optimistischer als bisher formuliert worden. Strauß habe seine Schätzungen an die neue Guidance angepasst und das Kursziel entsprechend von 144 auf 154 Euro angehoben.Für die Empfehlung ergibt sich daraus unter Berücksichtigung der aktuellen Notierung die Heraufstufung der Merck-Aktie von "halten" auf "kaufen", so Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Merck KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Merck-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:138,50 EUR +0,47% (14.05.2021, 13:52)