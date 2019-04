Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein langfristig orientiertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in mehrheitlichem Familienbesitz, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen. In Mercks Unternehmensgeschichte von mehr als 350 Jahren waren und werden Menschen immer im Mittelpunkt stehen. Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche von Merck als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (16.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Merck-Konzern habe sich im milliardenschweren Bieterrennen um den US-Halbleiterzulieferer Versum durchgesetzt. Das Management der beiden Unternehmen habe sich auf die Übernahme für 53 Dollar je Versum-Aktie geeinigt und einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, habe Merck am Freitag mitgeteilt. Damit habe der DAX-Konzern mit seiner jüngst aufgestockten Offerte den US-Spezialchemiekonzerns Entegris ausgestochen, der ursprünglich den Hersteller von Spezialgasen und -chemikalien habe kaufen wollen.Mit dem Vertrag werde Versum mit 6,5 Milliarden Dollar inklusive Schulden oder umgerechnet fast 5,8 Milliarden Euro bewertet. Die Darmstädter würden mit der Übernahme ihr Spezialchemiegeschäft stärken wollen, das bei Flüssigkristallen etwa für Smartphone-Displays unter asiatischer Konkurrenz leide. Dass dort die einst unangefochtene Stellung von Merck bröckle, gelte als größte Baustelle im Konzern.Das kombinierte Geschäft von Merck und Versum schaffe einen führenden Anbieter von Elektronikmaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie, habe Merck erklärt. Das Unternehmen sei damit optimal positioniert, "um von den langfristigen Wachstumstrends" in der Branche zu profitieren, habe Vorstandschef Stefan Oschmann gesagt.Der Deal solle laut der Angaben in der zweiten Jahreshälfte in trockenen Tüchern sein. Die Versum-Aktionäre müssten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. April dem Deal formal noch absegnen. Zudem bedürfe die Übernahme der Zustimmung der Kartellbehörden. Merck-Aktien hätten am Freitag um 2,4 Prozent nachgegeben, da Anleger nach dem jüngsten Anstieg Gewinne mitgenommen hätten.Moody's Investors Service sehe die Bonität der deutschen Merck aber auch nach dem Kauf von Versum Materials nicht gefährdet. Die Ratingagentur habe die Einstufung von Baa1 bestätigt, und der Ausblick sei stabil. Die Verschuldungsparameter würden sich nach dem Zukauf für 5,8 Milliarden Euro zwar verschlechtern, lägen aber noch im Rahmen der Baa1-Bewertung.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt, bestehende Positionen mit einem Stopp bei 83 Euro nach unten abzusichern. (Analyse vom 16.04.2019)Mit Material von dpa-AFX