XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

140,35 EUR 0,00% (04.01.2021, 10:57)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

140,95 EUR +0,97% (04.01.2021, 11:10)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (04.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Merck-Aktie starte mit ähnlicher Power in das neue Jahr, wie sie das alte Jahr beendet habe. Am letzten Handelstag 2020 sei die Merck-Aktie mit einem Plus von 1,5 Prozent der Top-Performer des Tages im DAX gewesen, das Gesamtjahr habe das Papier als drittstärkerster Wert abgeschlossen. Und am heutigen Montagmorgen gehe es erneut kräftig nach oben. Hier beflügle eine Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan.Die Merck-Aktie sei am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast zwei Prozent auf 143,10 Euro gestiegen, nachdem Analyst Richard Vosser sie von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 160 Euro erhöht habe. Er sehe damit im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss rund 14 Prozent Luft nach oben. Merck sei einer seiner "Top Picks".Das Jahr 2020 habe die Merck-Aktie bereits mit einem Plus von 33,2 Prozent auf Platz 3 der besten DAX-Werte abschließen können. Der Konzern steuere weitgehend unbeschadet durch die Corona-Pandemie. Zwar habe phasenweise das Geschäft mit Farbpigmenten wegen der mauen Nachfrage aus der Auto- und Kosmetikindustrie geschwächelt, die meisten Bereiche hätten sich aber im Jahresverlauf erholt. Zudem habe die Laborsparte dank Aufträgen rund um Produkte und Dienstleistungen für die Arzneimittelherstellung, auch im Zusammenhang mit der Viruspandemie, floriert. Aber auch das Halbleitergeschäft habe deutlich angezogen.Anleger sollten die Gewinne bei der Merck-Aktie weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2021)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Link Börsenplätze Merck-Aktie: