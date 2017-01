XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

102,95 EUR -0,34% (19.01.2017, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

102,821 EUR -0,64% (19.01.2017, 12:12)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (19.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Keine großen Auswirkungen seitens Trumps Ankündigungen erwartet - Zukaufen! AktienanalyseMarion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) zuzukaufen.Der Vorstandschef von Merck habe sich zuletzt bezüglich der Aussagen von Donald Trump zur Pharmabranche zu Wort gemeldet: Es sollte jetzt in den USA vielleicht nicht das Paradies für die Pharmabranche sein, aber auch nicht die Hölle. Zudem habe er gesagt, dass die Worte von Trump eher die Nachahmerprodukte betreffen würden und in dem Bereich sei Merck überhaupt nicht engagiert. Die Aktienexpertin verweise dabei darauf, dass Merck in den USA tatsächlich ziemlich aktiv sei: Knapp 20% der Mitarbeiter würden aus den USA stammen.Schlegel denke nicht, dass die Auswirkungen von Trumps Ankündigungen so groß für Merck seien, zumal, da Merck zuletzt eine große Produktoffensive angekündigt habe. Bis 2022 wolle man mit neuen Medikamenten 4 Mrd. Euro Umsatz erzielen. Merck sei also sehr innovativ.Was den Chart betreffe, sei die Merck-Aktie über den Widerstand ausgebrochen, habe ein neues Hoch markiert und ein Kaufsignal generiert.Börsenplätze Merck-Aktie: