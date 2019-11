Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 96,00 Hold HSBC Stephen McGarry 26.11.2019 104,00 Neutral HSBC Michael Leuchten 25.11.2019 120,00 Kaufen DZ BANK Peter Spengler 22.11.2019 110,00 Halten NordLB Thorsten Strauß 19.11.2019 104,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 18.11.2019 110,00 Outperform Credit Suisse Dominic Lunn 15.11.2019 104,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 15.11.2019 110,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 15.11.2019 114,00 Market-Perform Bernstein Research Wimal Kapadia 14.11.2019 85,00 Underweight Barclays Emily Field 14.11.2019 108,00 Buy Kepler Cheuvreux David Evans 14.11.2019

Börsenplätze Merck-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

106,50 EUR -0,14% (28.11.2019, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

106,50 EUR -0,23% (28.11.2019, 12:24)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein langfristig orientiertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in mehrheitlichem Familienbesitz, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen. In Mercks Unternehmensgeschichte von mehr als 350 Jahren waren und werden Menschen immer im Mittelpunkt stehen. Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche von Merck als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (28.11.2019/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 85,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 14. November die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. November zu entnehmen ist, setze sich der Spezialchemie- und Pharmakonzern angesichts gut laufender Geschäfte im dritten Quartal höhere Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Jahr. Die Erlöse sollten 2019 nun auf 15,7 bis 16,3 Mrd. Euro steigen. Zuvor seien 15,3 bis 15,9 Mrd. Euro angepeilt. Beim um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwarte der Konzern nun 4,23 bis 4,43 Mrd. Euro. Zuvor habe die Spanne 4,15 bis 4,35 Mrd. betragen.Im Zeitraum Juli bis September hätten die Konzernerlöse um 8,1% auf 4,05 Mrd. Euro zugelegt. Das bereinigte EBITDA sei unter anderem wegen Kosteneinsparungen noch deutlicher um 15,4 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro geklettert. Das Wachstum aus eigener Kraft habe dabei 9,8% ausgemacht. Unter dem Strich habe sich der Gewinn auf 343 Mio. Euro belaufen, ein leichtes Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Peter Spengler, Analyst der DZ BANK, das "Kaufen"-Rating für den DAX-Titel am 22.11.2019 bestätigt. Das Kursziel wurde von 112,00 auf 120,00 Euro erhöht. Die Sparte Life Science sei der Wachstumstreiber und der Bereich Performance Materials sollte 2020 wieder wachsen, unterstützt durch die Akquisition von Versum, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Merck-Aktie kommt von Barclays. Emily Field, Aktienanalystin von Barclays, hat am 14.11.2019 das "underweight"-Votum für die Merck-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde bei 85,00 Euro belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe ordentlich abgeschnitten, so die Analystin. Die höheren Unternehmensziele habe sie aber wenig inspirierend genannt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: