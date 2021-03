Unternehmensnachrichten:



Mercedes-Benz, die Tochtergesellschaft von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), habe bekanntgegeben, dass sie die Produktion von Lastwagen in Brasilien vom 26. März bis zum 5. April aussetzen werde. Die Entscheidung komme, da sich die Pandemie-Situation in Brasilien weiter verschlechtere. Auch Engpässe auf dem Halbleitermarkt würden als einer der Gründe genannt.



TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) habe angekündigt, weitere 48 Einzelhandelsgeschäfte in Großbritannien zu schließen, da die Corona-Krise den Reisesektor weiterhin unter Druck setze. Zuvor habe TUI bereits 166 Geschäfte geschlossen. Von den neuen Schließungen würden über 270 Mitarbeiter betroffen sein. Nach der Schließung von 48 Geschäften werde das Unternehmen noch rund 310 Geschäfte in Großbritannien und Irland haben.



AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) werde vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 1 Euro pro Aktie auszuschütten. Das Unternehmen plane, die Dividende 2021 auf 1,25 Euro zu erhöhen, gefolgt von einer Erhöhung auf 1,50 Euro im Jahr 2020. Die Entscheidung, ob eine Dividende ausgeschüttet werde oder nicht, werde auf der Hauptversammlung am 18. Mai 2021 getroffen. (24.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer schwachen Sitzung an der Wall Street gestern und einem glanzlosen Handel in Asien heute, notieren die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch schwächer, so die Experten von XTB.Die niederländischen Aktien seien die europäischen Outperformer, da der AEX25 (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) um 0,7% zulege. Auf der anderen Seite seien die polnischen Aktien die größten Nachzügler mit dem WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729), der um 1% falle. Einem Bericht von Bloomberg zufolge werde Deutschland die Pläne für den 5-tägige Oster-Lockdown fallen lassen, aber die Nachricht habe keine größeren Bewegungen an den Märkten ausgelöst.