Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe vor wenigen Tagen bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen geglänzt. Am Donnerstag lege der Stuttgarter Automobilhersteller mit den endgültigen Daten und dem Ausblick für das Gesamtjahr nach.Und Mercedes-Benz stocke nach einem Gewinnsprung die Dividende für die Aktionäre kräftig auf. Die Ausschüttung solle von 1,35 Euro je Aktie für das von Corona-Lockdowns belastete Vorjahr nun auf überraschend hohe 5 Euro steigen.Ziel von Mercedes-Chef Ola Källenius sei es, sich mehr auf Luxus-Elektroautos zu konzentrieren und von der Bewertung an reine Elektroauto-Hersteller heranzukommen. Dazu wolle Mercedes-Benz in diesem Jahr batteriebetriebene Modelle in allen Segmenten anbieten.Betrachte man die Entwicklung der Mercedes-Benz-Aktie im Vergleich zur Peer-Group in den letzten Wochen, so schienen Investoren Mercedes-Benz mit der neuen Ausrichtung auch Stück für Stück höhere Bewertungsmultiplen zu spendieren. Die guten Zahlen würden aber in der aktuellen Situation wenig nützen. Die Börse werde durch die weitere Verschärfung des Ukraine-Konflikts bestimmt. Auch die Mercedes-Benz-Aktie könne sich davon nicht lösen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Das Abstauberlimit liege bei 65 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link