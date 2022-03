Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nmmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz plane für 2023 den Start einer Recyclingfabrik für Autobatterien in Kuppenheim (Kreis Rastatt). Der Stuttgarter Autobauer habe am Freitag die Gründung der Licular GmbH verkündet. Das hundertprozentige Tochterunternehmen kooperiere mit dem Technologiepartner Primobius.Für Forschung, Entwicklung und den Aufbau der - nach eigenen Angaben - CO2-neutralen Pilotfabrik investiere Mercedes-Benz einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Bau erfolge in zwei Stufen, bis 2023 solle zunächst eine Anlage zur mechanischen Zerlegung der Batterien entstehen. Danach sollten die Batteriematerialien aufbereitet werden.Mit der Fabrik solle der gesamte Prozess des Batterierecyclings abgebildet werden. Nach Konzernangaben habe die Fabrik eine Kapazität für 2.500 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien im Jahr. Die zurückgewonnenen Materialien würden in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und für die Produktion von Batteriemodulen für neue Mercedes-EQ-Modelle verwendet.Die Aktien der deutschen Autobauer rund um Mercedes-Benz hätten am Freitag nach einem schwächeren Handelsstart in einem positiven Marktumfeld zunächst zugelegt. Dabei habe es geholfen, dass der chinesische Automarkt weiter auf dem Weg der Besserung sei. Allerdings habe der Rückenwind im Laufe des Tages auch schon wieder nachgelassen.Die Strategie bei Mercedes-Benz stimme. Derzeit drücke jedoch weiter der schwache Markt auf die Kurse. Langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar optimistisch. Aus charttechnischer Sicht würde jedoch erst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie ein klares positives Signal liefern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.