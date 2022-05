Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

61,95 EUR +2,09% (06.05.2022, 13:26)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,02 EUR +1,67% (06.05.2022, 13:11)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz starte in Deutschland als erster Hersteller den Verkauf eines Systems zum hochautomatisierten Fahren, das komplett die Kontrolle im stockendem Verkehr auf der Autobahn übernehmen könne. Für die S-Klasse koste es 5.000 Euro plus Mehrwertsteuer, wie der Konzern am Freitag mitgeteilt habe.Beim Elektromodell EQS würden gut 7.400 Euro vor Mehrwertsteuer fällig, weil noch ein Fahrassistenzpaket dazugebucht werden müsse. Während die Bestellungen am 17. Mai starten würden, dürften erste Fahrzeuge mit dem System laut Mercedes im Sommer ausgeliefert werden.Bisher würden in den Autos Fahrassistenzsysteme eingesetzt, die dem Fahrer zwar verschiedene Aufgaben wie das Halten der Spur oder des Abstands abnehmen könnten. Der Mensch bleibe dabei aber in der Verantwortung und müsse die Hände am Steuer lassen. Das gelte zum Beispiel für Teslas Assistenzsystem Autopilot.Mercedes habe in Deutschland als erster Autohersteller eine Zulassung für den Betrieb eines Systems bekommen, bei dem der Fahrer in bestimmten Situationen die Kontrolle abgeben und zum Beispiel fernsehen dürfe. Er müsse allerdings jederzeit bereit sein, wieder die Steuerung zu übernehmen.Der Einsatz des Systems mit dem Namen "Drive Pilot" sei mit rechtlichen Vorgaben auf sehr konkrete Situationen beschränkt. So funktioniere es nur auf Autobahnen, bei Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern pro Stunde und nur solange der Abstand zum davor fahrenden Fahrzeug nicht zu groß werde. Erkenne das System, dass die Voraussetzungen da seien, lasse es sich vom Fahrer aktivieren. Während Drive Pilot das Auto steuere, liege die Verantwortung bei Mercedes. Wenn das System den Fahrer auffordere, wieder die Kontrolle zu übernehmen, habe er bis zu zehn Sekunden Zeit dafür.Die Aktie von Mercedes-Benz sei mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 61,69 Euro der zweitbeste Wert des Tages im DAX hinter Henkel. "Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich für den Titel. Eine starke Unterstützung für die Aktie verlaufe bei 58,50 Euro. Auf dem Weg nach oben gebe es im Bereich um 68 Euro eine wichtige Hürde, die es zu überwinden gelte. (Analyse vom 06.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link