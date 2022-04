Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,50 EUR +0,63% (14.04.2022, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,31 EUR +0,72% (14.04.2022, 10:42)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (14.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz setze neue Maßstäbe. Die Elektroauto-Studie EQXX habe mit einer einzigen Batterieladung mehr als 1.000 Kilometer zurückgelegt. Damit stelle der Stuttgarter Autohersteller die Performance des Tesla Model S und des BMW iX in den Schatten. In wenigen Jahren werde die Technologie aus dem EQXX in Serienfahrzeugen ausgerollt.Der EQXX sei bei seiner Tour vom schwäbischen Sindelfingen über die Schweizer Alpen nach Cassis in Südfrankreich gefahren. Das habe Mercedes-Benz am Donnerstag mitgeteilt. Der EQXX habe die Strecke mit nur einer einzigen Ladung zurückgelegt - und dadurch in Punkto Reichweite neue Maßstäbe gesetzt. Zum Vergleich: Der BMW iX schaffe im WLTP-Zyklus knapp 630 Kilometer mit einer Ladung, das Tesla Model S komme auf 650 km. Das Elektro-Flaggschiff von Mercedes-Benz, der EQS bringe es laut Angaben des Unternehmens auf 784 Kilometer. Die größte Reichweite habe bislang der Lucid Air vom US-Newcomer Lucid geliefert: 836 Kilometer mit einer einzigen Ladung. Bei diesen Fahrzeugen handele es sich jedoch um Stromer, die von den einzelnen Herstellern bereits ausgerollt worden seien, während es sich beim EQXX um ein Forschungsauto handele.Nach dem Flaggschiff EQS werde Mercedes 2022 noch den EQE und den SUV EQB ausrollen. Bis 2026 werde Vorstand Ola Källenius mit seinem Team rund 60 Mrd. Euro in den Ausbau der Elektromobilität stecken. "Mercedes fährt mit etwas Abstand die "Electric Only" Strategie, aber die flächendeckende Umsetzung braucht noch Zeit", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: